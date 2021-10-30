إعلام: قمة العشرين تصادق على اتفاق عالمي بشأن ضرائب الشركات

كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، ستصادق على اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بوضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات هو 15 في المئة.

وقالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على مسودة خاصة بقمة العشرين، التي تنعقد على مدى يومي السبت والأحد، تشير إلى الدول الأعضاء في المجموعة ستصادق على الاتفاق، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في 2023.

وتقول المسودة: "هناك دعوة لوضع إطار عمل شامل بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لوضع قوانين متعددة الأطراف وخطة مفصلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن هناك رؤية تقول إن الاتفاق العالمي سوف يتم تطبيقه في 2023.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وافقت 136 دولة على اتفاق عالمي يقضي بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى 15 في المئة.

ويشمل الاتفاق شركات الانترنت العملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"أبل" ومايكروسوفت".

ويعني ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى من الضرائب في أي موقع تابع لها حول العالم.

كما يعني أن الشركات الكبرى لن تستطيع الإفلات من الحد الأدنى للضرائب في بلدانها الرئيسية عن طريق تأسيس مكاتب لها في البلدان التي توفر لها ما يعرف بـ الملاذات الضريبية، في حال تم تطبيقه فعليا.

G20 leaders endorse global minimum corporate tax deal for 2023 start https://t.co/7Bnx8sSDDc pic.twitter.com/tFU2svvq2K — Reuters (@Reuters) October 30, 2021

وتشير تقارير إلى أن الدول الموقع على الاتفاق مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

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