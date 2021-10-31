أرامكو تعلن تحقيق أرباح بنسبة 158% وتكشف الأسباب

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها حققت زيادة في نسبة أرباحها بلغت 158% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

جاء إعلان الشركة السعودية عن الأرباح في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن صافي دخل أرامكو السعودية بلغ 114,1 مليار ريال سعودي (30,4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة ب 44,2 مليار ريال سعودي (11,8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي .

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على الطاق.

وعزت الزيادة في الأرباح كذلك إلى هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة.

وحققت الشركة السعودية تدفقات نقدية حرة بلغت قيمتها 107,7 مليار ريال سعودي (28,7 مليار دولار).

وتأتي الزيادة المحققة في الربع الثالث بعد أن تضاعفت الأرباح نحو أربع مرات في الربع الثاني، في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعار النفط الخام مجددا إلى أكثر من ثمانين دولارا للبرميل.