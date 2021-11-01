محتالون ينجحون في الحصول على أكثر من مليوني دولار من عملة "لعبة الحبار" الرقمية

حقق قراصنة مجهولون أطلقوا عملة "لعبة الحبار" المشفرة، أرباحا وصلت لـ2.1 مليون دولار، بعدما ألغوا العملة رسميا من التعامل.

بلغت العملة المشفرة "SQUID" ذروتها عند سعر 2861 دولارا قبل أن تنخفض إلى 0 دولار في حوالي الساعة 5:40 صباحا.

ووفقًا لموقع CoinMarketCap، يحدث هذا النوع من السرقة، الذي يُطلق عليه عادة "سحب البساط" من قبل مستثمري العملات المشفرة، عندما يقوم منشئو العملة المشفرة بسرعة بسحب عملاتهم النقدية مقابل أموال حقيقية، مما يؤدي إلى استنزاف تجمع السيولة من البورصة.

هذا وتم إطلاق عملة التشفير SQUID الأسبوع الماضي فقط وتضمنت الكثير من الإشارات الحمراء، بما في ذلك موقع ويب قديم عمره ثلاثة أسابيع مليء بالأخطاء الإملائية والنحوية الغريبة. ليختفي بعدها الموقع المستضاف على SquidGame.cash، إلى جانب كل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي أنشأها المحتالون.

كما وأن الصفحة الخاصة بالعملة والتي تم إنشاؤها على "تلغرام" لم تكن تسمح للزوار بإضافة أي تعليقات، وجعل حساب Twitter من المستحيل على أي شخص الرد على المنشورات.