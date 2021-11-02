إلغاء وتأجيل الرحلات السياحية إلى روسيا

فبحسب ما صرحت مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لجمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، فإن منظمي الرحلات والعملاء الأجانب يقومون بإلغاء أو تأجيل الجولات إلى روسيا بشكل كبير مع اقتراب موعد الرحلات السياحية من موعدها.

وأضافت قائلة: "يقوم منظمو الرحلات الأجنبية والعملاء بإلغاء أو تأجيل الجولات بشكل كبير مع وصول السياح إلى أقرب التواريخ. والسبب هو" الإغلاق" الذي تم إدخاله في روسيا، وأيام العطلات حتى 7 نوفمبر، وعدم فهم ما ستكون عليه القيود بعد نهاية العطلة".

وأشارت إلى أن التدفق الرئيسي للسياح إلى روسيا في الآونة الأخيرة جاء من الإمارات العربية المتحدة وقطر والهند، وهناك سياح من أوروبا، من ألمانيا وسويسرا وسلوفينيا.

وتابعت قائلة: "في الوقت الحالي، لا توجد لوائح رسمية وعامة لبروتوكول الإجراءات للسياح الأجانب في الحالة باستخدام رموز الاستجابة السريعة. يبدو أن الخيار الوحيد حتى الآن للسائحين الأجانب للبقاء في روسيا بعد نهاية أيام العطلات هو اختبار PCR المستمر. في الواقع ، سيتعين على السائحين إجراء اختبار PCR كل 72 ساعة بعد دخول روسيا، كما يقومون باختبار قبل مغادرتهم إلى بلدنا. وهذا لن يتطلب أموالا إضافية فحسب، بل يتطلب أيضا وقتا، لإجراء الاختبار الذي تحتاجه للذهاب إلى المختبر ".

وأشار لوميدزي إلى أن منظمي الرحلات السياحية في مجال السياحة الوافدة يشيرون إلى أن هناك الآن حاجة ماسة لإجراء ولوائح بشأن كيفية تسجيل الأجانب في الفنادق، وزيارة مرافق العرض، والمطاعم، عند فتحها وغيرها من المرافق.

وختمت قائلة: "إن فترة ما قبل العام الجديد تكتسب المزيد والمزيد من الشعبية بين السياح الأجانب. والآن لم يتم إلغاء الرحلات السياحية على عطلة العام الجديد. وينتظر السائحون شرحا للوضع برموز الاستجابة السريعة".