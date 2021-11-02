انهيار كامل لعملة "لعبة الحبار" المشفرة بعد أسبوعين على إطلاقها

تسببت عملة "لعبة الحبار" المشفرة وغير المصرح بها، والتي تحمل اسم المسلسل الكوري حديث الإنتاج من قبل شركة "نتفليكس"، والتي شهدت ارتفاعا خياليا في الأيام الماضية، تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين الذين ضخوا أموالهم بها.

أطلق الأصل الرقمي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول لأول مرة في محاكاة لـ"لعبة الحبار" الذي وصف بأنه العمل الأكثر مشاهدة في تاريخ كوريا الجنوبية، لكنه لم يحصل على إذن مسبق من "نتفليكس"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ارتفعت قيمة العملة المشفرة التي تسمى رسميا "سكويد" أو "الحبار" بسرعة صاروخية، حيث قفزت قيمتها من بضع بنسات عند الإطلاق إلى 2856 دولارا يوم الاثنين، وفقا لبيانات موقع "كوين ماركت كاب".

لكنها شهدت انهيارا تراجيديا خلال الأربع وعشرين ساعة التالية، حيث تراجعت بشكل حاد إلى ما دون بنس واحد، اليوم الثلاثاء، بعدما حول مطورها ما بين 2.5 مليون دولار و3.5 مليون دولار إلى عملات أخرى.

وتسبب الانسحاب الضخم في أن تصبح عملة الحبار عديم القيمة فعليا، نظرا لأنه يحمل علامات على وجود عملية احتيال والتي أطلق عليها اسم "سحب البساط"، في تشبيه لتجسيد موقف يتم فيه انتزاع سجادة من تحت أقدام المستثمرين.

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