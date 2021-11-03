مجموعة "سبيربنك" تبيع عدد من البنوك التابعة في وسط وشرق أوروبا

وقعت مجموعة "سبيربنك أوروبا"، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن بيع بنوك تابعة لها في كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا والمجر وصربيا وسلوفينيا.

موسكو - سبوتنيك. بلغ إجمالي الاتفاقية أصول تصل إلى 7.329 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في عام 2022 بعد الموافقة التنظيمية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للبنك: "وقعت مجموعة "سبيربنك أوروبا اي جي" وهي شركة تابعة لمجموعة سبيربنك، اتفاقيات مع شركة "أي آي كي بانكا بيوغراد، وغورينجيسكا بانكا، وكرانج، وآغرو أوروب كيبروس ليميتيد، حول بيع بنوكها الفرعية في البوسنة والهرسك (بي اتش دي دي ساراييفو وسبيربنك اد بوسنة لوكا)، وفي المجر (سبيربنك ميجيارورساج)، وفي صربيا (سبيربنك صربيا اد بلغراد)، وسلوفينيا (سبيربنك بانكا د د)، بإجمالي أصول 7.329 مليار يورو، وتشمل 162 فرعا وحوالي 600 ألف عميل.

هذا ومن المقرر أن يبقى مصرف "سبيربنك" في جمهورية التشيك في حيازة سبيربنك أوروبا، وستواصل العمل وفقًا لنموذج العمل الحالي.

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