النفط يصعد قبيل اجتماع "أوبك"

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بينما يتوقع المستثمرون أن يبقي كبار المنتجين على سياسة الإنتاج، متخليين بذلك عن مخاوف سابقة بشأن استئناف المحادثات النووية الإيرانية التي قد تسفر عن تصدير طهران المزيد من النفط.

وعوضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر بأكثر من واحد في المئة، مع تحول تركيز المتعاملين على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" ، في وقت لاحق اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تبقي المجموعة على خططها بشأن الاستمرار في الزيادات الشهرية للإمدادات بمعدلاتها الراهنة، على الرغم من دعوات مطالبة بتسريع زيادة الإنتاج، وفقا لـ "رويترز".

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 47 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 80.88 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 79.74 دولار للبرميل.

كانت الأسعار تراجعت، في وقت سابق، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.