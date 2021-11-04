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    حركة الملاحة في قناة السويس

    هيئة قناة السويس تعلن زيادة رسوم عبور السفن 6% ابتداء من فبراير 2022

    © REUTERS / HANDOUT
    اقتصاد
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    أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، زيادة رسوم عبور جميع أنواع السفن بنسبة 6% عن أسعار 2021، وأن يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة في 2022.

    وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان، إن "الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في 2022 بنسبة ستة بالمئة مقارنة مع 2021"، وأن يتم التطبيق من فبراير/ شباط المقبل.

    وبحسب بيان لهيئة قناة السويس نشر على صفحة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، تقرر استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.

    وقال ربيع إن الهيئة تحرص على "تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة".

    وأوضح أن "قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية".

    حركة الملاحة في قناة السويس
    © REUTERS / HANDOUT
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    مشيرا إلى "مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية".

    ولفت إلى أن "توقعات صندوق النقد الدولى تشير بنمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9% و4.9% في عامي 2021 و2022 على الترتيب، وأيضا يتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% و4.7% على الترتيب في عام 2022، مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة".

    وقال ربيع إن قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة، "حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15% وفقاً لتعديل المنشور رقم (2) لعام 2015 والمُقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري".

    أما عن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة، فقال إن القرار "يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثراً بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى".

    وأعلنت الهيئة أمس الأول عبور 17 ألف سفينة للقناة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي.

    وقال أسامة ربيع إن إحصائيات الملاحة في القناة سجلت أرقاما قياسية، حيث مرت بالقناة أعلى حمولة شهرية في تاريخها قدرها 112.1 مليون طن، لافتا إلى مرور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 1620 سفينة في أكتوبر 2020.

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