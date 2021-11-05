إحدى أكبر شركات الطاقة في "أفريقيا والعالم" توقع اتفاقا مع "غازبروم" الروسية

أعلن سفير دولة جنوب أفريقيا لدى موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، عن توقيع اتفاق ثنائي بين شركة الطاقة في بلاده "ساسول" وشركة "غازبروم" الروسية.

وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع السفير ماكيتوكا الذي قال إن "أكبر شركة للطاقة في جنوب إفريقيا "ساسول" وقعت اتفاقا مع شركة غازبروم الروسية".

وأضاف السفير: "الأسبوع الماضي شهدنا توقيع اتفاق بين الطرفين، حيث تعد الشركة الأفريقية من أكبر وأهم شركات الطاقة في العالم التي تعمل في مجال الطاقة عبر استخدام الفحم الحجري".

وأشار السفير إلى أن هذا الاتفاق يعد من أبرز وأهم مشاريع روسيا في بلاده.

وكانت روسيا قد وقعت اتفاقية مع جنوب أفريقيا ستبني بموجبها محطة رصد فضائية على أراضي جمهورية جنوب أفريقيا.

وتتلخص وظيفة المرصد المزمع إقامته في أراضي جمهورية جنوب أفريقيا في الكشف عما يسبح في الفضاء من تقنيات و"قاذورات" على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.