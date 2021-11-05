الدولار يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام بعد بيانات عن الوظائف بأمريكا

سجل الدولار أعلى مستوى له منذ أكثر من عام اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة وفرت فرص عمل أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول مما جعل البلاد تقترب من مستوى كامل من التوظيف وهو أحد شروط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.
وزادت الوظائف خارج نطاق الزراعة 531 ألف وظيفة الشهر الماضي مع انحسار الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد -19 خلال فصل الصيف ، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه في بدايات الربع الرابع.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 450 ألف وظيفة.
وقال بيتر كارديللو كبير اقتصاديي السوق في مؤسسة سبارتان سيكيوريتيز "إذا استمرت هذه الأرقام بهذه الوتيرة فمن المحتمل أن نرى التوظيف الكامل في نهاية الربع الأول".
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 94.634 بعد تقرير الوظائف وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر أيلول 2020.
وارتفع الدولار، الذي زاد نحو واحد في المئة الأسبوعين الماضيين، 0.22 في المئة إلى 94.534.
وأثبت قرار بنك إنجلترا يوم الخميس بعدم رفع أسعار الفائدة الأساسية أنه أكبر صدمة للأسواق ودفع الجنيه الاسترليني إلى أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من 18 شهرا بما يصل إلى 1.6 في المئة خلال اليوم.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 في المئة مرة أخرى اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر واحد عند 1.34250 دولار. وبلغ آخر انخفاض له 0.29 في المئة.
وانخفض اليورو 0.3 في المئة إلى 1.15195 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المئة خلال الليل.
وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بتكوين بشكل طفيف مسجلا نحو 61600 دولار بعد أن تم تداوله بشكل هامشي إلى حد كبير منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 67000 دولار الشهر الماضي.
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