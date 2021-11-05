الولايات المتحدة: أزمة الطاقة الحالية تؤكد حاجة العالم للابتعاد عن الوقود الأحفوري

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الجمعة، إن الطاقة المتجددة تلعب دورا مهما عندما يتعلق الأمر بضمان أمن الطاقة والحماية من تقلبات الأسعار المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وفي حديثها إلى شبكة "سي إن بي سي" على هامش قمة المناخ "كوب 26"، أكدت جينيفر جرانهولم أهمية التنويع في "الطاقة النظيفة حتى لا نعتمد على تقلبات الوقود الأحفوري".

وتأتي تعليقات جرانهولم في وقت أدت فيه العديد من العوامل إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط. اتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها على مواصلة خطة الإنتاج الحالية، مع عدم ضخ المزيد من النفط الخام في مواجهة ارتفاعات الأسعار.

وأضافت الوزيرة الأمريكية: "رأينا ما فعلته أوبك أمس وهو التمسك بخطتها وليس زيادة الإنتاج. خلاصة القول، بالنسبة لنا الغاز الطبيعي محلي للغاية، تمتلك شركات الغاز وشركات النفط مجموعة كاملة من عقود الإيجار التي يحتفظون ولا ينتجون منها، والسؤال هو، لماذا هذا".

وأشارت إلى أن ذلك يضاعف الأسباب الدافعة إلى تنويع مصادر الطاقة النظيفة حتى لا "نعتمد على تقلبات الوقود الأحفوري"، في إشارة وصول أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

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