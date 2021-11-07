الصين تزيد مشترياتها من الفحم والغاز في ظل أزمة الطاقة

تضاعفت واردات الصين من الفحم في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، حيث اعتمدت الحكومة على الخارج للمساعدة في تخفيف نقص الطاقة على مستوى البلاد الناجم في جزء كبير منه عن نقص الوقود.

ومع ذلك، كانت الواردات التي بلغ حجمها نحو 27 مليون طن، أقل بنسبة 18% عن أعلى مستوى سنوي والمسجل في سبتمبر/ أيلول بعد أن عززت بكين جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود الأساسي في الصين.

كانت واردات الفحم للأشهر العشرة الأولى من عام 2021 أعلى بنسبة 2% عن العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية التي نقلتها وكالة "بلومبيرغ".

ومن بين منتجات الطاقة الأخرى، ارتفعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي، لكنها كانت أقل من 10 ملايين طن للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز.

لا تزال واردات الغاز خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 أعلى بنسبة 22% عن وتيرة العام الماضي، فيما انخفضت واردات النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

لم توضح البيانات الأولية بالتفصيل الحجم الإجمالي لواردات الفحم الحراري، والذي تستخدمه محطات الطاقة بشكل أساسي، وكذلك فحم الكوك الذي تستخدمه مصانع الصلب.

طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك