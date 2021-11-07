دبي تستضيف أكبر معرض للنفط والغاز في أفريقيا

ينطلق غدا أكبر معرض للنفط والغاز في القارة الأفريقية، الذي تستضيفه دبي، تحت عنوان "أسبوع النفط الأفريقي" بمشاركة واسعة من المتخصصين في مجال الطاقة.

ذكر ذلك موقع "الإمارات 24"، اليوم الأحد، مشيرا أن المؤتمر ينطلق غدا ويستمر حتى الـ 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة واسعة من الحكومات الأفريقية إضافة إلى العديد من الشركات الكبرى.

ويتناول الاجتماع قضايا التنقيب عن النفط والإنتاج والقرارات التي يمكن أن تساهم في صناعة مستقبل قطاع النفط والغاز في القارة الأفريقية.

ولفت الموقع إلى قول وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات لديها السبق في تسهيل عقد الفعاليات الكبرى من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الدولة في الوقت الحالي.

ولفت المزروعي إلى أن مؤتمر "أسبوع النفط الأفريقي" يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول القارة الأفريقية، كما أنه يساهم في دعم فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

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