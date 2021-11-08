أكثر من 50 ألف منتج... حضور روسي قوي على منصة "علي بابا"

قدمت الشركات الروسية أكثر من 50 ألف منتج من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة والمستحضرات الصيدلانية، في أول معرض للمنتجات يقام على منصة "علي بابا".

وبحسب ما نقله مركز التصدير الروسي، فإن أكثر من 600 شركة محلية روسية من مختلف الصناعات قدمت منتجاتها وخدماتها للمستهلكين الأجانب.

وبالتزامن مع المعرض الروسي، استضافت المنصة أيضا عروض توضيحية لمنتجات شركات من إيطاليا وسنغافورة والهند وماليزيا ودول أوروبية وآسيوية أخرى. يتقدم الموردون الروس على منصة Alibaba.com عدة مرات على البائعين من آسيا وأوروبا من حيث الحضور.

وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، "قدم المعرض عبر الإنترنت لكل من الشركات المبتدئة وذات الخبرة أداة فعالة وملائمة تسمح لهم بعرض منتجاتهم وخدماتهم للعالم بأسره وجذب عملاء جدد، حرفيا دون مغادرة المنزل. ويسعدني أن العديد من الشركات الروسية كانت قادرة على ذلك للاستفادة من هذه الفرصة. كانت نتيجة مشاركة المصدرين لدينا في المعرض مثيرة للإعجاب: عدد مشاهدات الصفحة مع السلع والخدمات الروسية أعلى بعشرات المرات من تلك الموجودة في البلدان الأخرى".

ويعتقد رئيس المركز أن "هذا النجاح الذي حققه جناحنا أصبح ممكنا بفضل العمل المشترك بين REC ومنصة Alibaba.com لتوفير حركة مرور إضافية وجذب الانتباه الدولي إلى المنتجات الروسية".

أقيم المعرض المتنوع عبر الإنترنت للسلع والخدمات الروسية المعرض التجاري الروسي عبر الإنترنت على منصة Alibaba.com من 4 إلى 17 أكتوبر. وواف "مركز التصدير الروسي" ومجموعة Alibaba على الاحتفاظ بها على هامش SPIEF-2021. حيث يمكن للشركات تقديم المنتجات والخدمات على نوافذها، وكذلك من خلال عروض الفيديو والبث المباشر مع المشترين المحتملين. وهكذا، من بين 600 شركة مشاركة في جناح روسيا، قدمت أكثر من 70 شركة منتجاتها في شكل بث مباشر.