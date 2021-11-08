مصر... مهلة 12 شهرا للبنوك من أجل تفعيل خدمة جديدة للمواطنين

طالب البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي في البلاد، بتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.

وألزم بنك البنوك في مصر، جميع المصارف في كتابه الدوري الصادر أمس، بإنهاء كل الاختبارات المتعلقة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ووفقا للبنك المركزي، فإن "الدفع اللحظي" هو إتمام الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد "لحظيا"، من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي توفرها البنوك المصدرة.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة للمدفوعات اللحظية خلال اجتماعه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بهدف السماح بإتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

وبحسب لتوجيهات البنك المركزي، تلتزم المصارف التي تقبل معاملات شبكة المدفوعات اللحظية، باستقبال جميع المعاملات وفقا للمواصفات الفنية القياسية المحددة من قبل شبكة المدفوعات اللحظية.

كما تلتزم بقبول كل المعاملات من قبل أي تطبيق/ قناة إلكترونية معتمدة من قبل البنك المركزي المصري وشبكة المدفوعات اللحظية.

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