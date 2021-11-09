البيتكوين يسجل رقمين قياسيين في يوم واحد

جدد سعر البيتكوين للمرة الثانية خلال يوم حده الأقصى التاريخي وارتفع فوق 68 ألف دولار، بحسب بيانات التداول.

وتجاوز سعر العملة المشفرة، في وقت سابق من الليل، مبلغ 67000 دولار.

في بورصة Binance، نما سعر البيتكوين اعتبارًا من 6.57 بتوقيت موسكو بنسبة 5% ليصل إلى 68.4 ألف دولار.

وفقًا لبوابة CoinMarketCap، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.93 في المائة، إلى 68.4 ألف دولار.

عاد سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستويات قياسية، حيث قام مرة أخرى بتحديث أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان الرقم القياسي السابق، الذي سجل في 20 أكتوبر، هو 67 ألف دولار.

وارتفع سعر البيتكوين للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع الشهر الماضي بنحو 40%، إلى 61.3 ألف دولار من 43.82 ألف دولار.

في سبتمبر، بعد شهرين من النمو القوي، انخفض سعر البيتكوين إلى حد ما - بنحو 35 في المائة في المجموع. بعد الوصول إلى الرقم القياسي في أبريل، لم تتمكن العملة المشفرة من الحصول على موطئ قدم عند هذا المستوى، وفي مايو فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها - ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف.