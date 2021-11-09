وزير الطاقة التركي يعلن عن اكتشاف جديد للغاز في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، يوم الثلاثاء، أن تركيا ستعلن قريبا عن اكتشاف مهم للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال الوزير: "يتم استخدام الغاز الطبيعي في 81 محافظة في تركيا في الوقت الحالي. وقد بدأ العد التنازلي للحصول على أخبار جيدة عن اكتشاف آخر للغاز الطبيعي من شأنه أن يزيد كمية وقيمة اكتشافاتنا السابقة في البحر الأسود".

ويأتي تأكيد الوزير في أعقاب اكتشاف سابق للغاز الطبيعي، يبلغ نحو 540 مليار متر مكعب في حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا عازمة على البدء في استخدام الغاز المستخرج من البحر الأسود في عام 2023 مع توسيع نطاق التنقيب عن الطاقة.

مضيفا في مؤتمر صحفي: "سنعزز جهودنا في مجال استكشاف حقول النفط والغاز في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. وسنستخرج ما سنجده. نسعى إلى أن نكون قادرين على استخدام غاز البحر الأسود بالفعل في عام 2023." حفل افتتاح مبنى هيئة تنظيم سوق الطاقة في أنقرة.

في أوائل يونيو/حزيران، قال أردوغان إن تركيا اكتشفت حقلاً جديدًا للغاز في البحر الأسود باحتياطي يزيد على 135 مليار متر مكعب (4767.5 ميل مكعب). ورفع هذا الاكتشاف إجمالي احتياطيات تركيا من الغاز في البحر الأسود إلى 500 مليار متر مكعب، بحسب الرئيس، إضافة إلى حقول الغاز المكتشفة سابقًا.

تم اكتشاف 405 مليار متر مكعب من الغاز التركي في حقل سكاريا، العام الماضي، بواسطة سفينة الحفر التركية فاتح. وفي يونيو، تم الاكتشاف الثاني عند 135 مليار متر مكعب، ليصل الاكتشاف التراكمي للغاز إلى 540 مليار متر مكعب.

وعززت تركيا طاقتها المتجددة في السنوات القليلة الماضية، ومن بين 3.144 ميغاواط من إضافات السعة الجديدة منذ بداية هذا العام، فإن 97.5% مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.

أضافت تركيا ثلاث منشآت جديدة للطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والهجينة بطاقة 607 ميغاوات في جنوب شرق أديامان وشرق بينجول وشمال غرب باليكسير، يوم الثلاثاء.