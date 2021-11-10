الطاقة الروسية: ندعم فكرة تصدير "روس نفط" للغاز شرط الاتفاق مع "غازبروم"

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، الأربعاء، عن دعمها لفكرة السماح لشركة "روس نفط" بتصدير الغاز، لكن شريطة الاتفاق مع شركة "غازبروم".

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف: "ندعم فكرة إبرام اتفاقية بين شركة "روس نفط" و"غازبروم" لمنحها حق تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى السوق الأوروبية.

وأضاف الوزير: "نعتقد أنه في 2023-2024 سيصل إنتاج النفط إلى حوالي 560 مليون طن. مهمتنا هي ضمان القدرة التنافسية لمواردنا في السوق العالمية، وليس متابعة أرقام الإنتاج فقط".

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