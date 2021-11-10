"أبل" تبدأ قبول عمليات الدفع من خلال بطاقات "مير" المصرفية الروسية

وبهذا القرار الجديد أصبح في متناول مستخدمي الهواتف العاملة على نظام "IOS" القيام بعمليات الدفع المختلفة إسوة بغيرها من أنظمة الدفع Visa وMasterCard وAmerican Express.

وبحسب المصادر الصحفية بات بإمكان حاملي بطاقات "مير" المصرفية الروسية دفع الخدمات المرتبطة بشركة "Hبل" ومنها "Apple Music" و"Apple TV" و"Apple Podcasts"، بما في ذلك التطبيقات الموجودة على App Store.

يذكر أن ثمانية بنوك روسية كبيرة ربطت بطاقات "مير" بنظام Apple Pay لأول مرة وأبرز البنوك هي "Sberbank" و"VTB" و"Rosselkhozbank" و"Promsvyazbank" و"Tinkoff Bank".

وبدأت الإمارات العربية المتحدة أيضا قبول استخدام بطاقات نظام الدفع "مير" البنكية الروسية.