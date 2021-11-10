بيتكوين تفقد 30 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت مستوى تاريخيا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدفع من عمليات جني الأرباح.

سجلت عملة بيتكوين 66985 دولار في تمام الساعة 13:40 بتوقيت موسكو (10:40 بتوقيت غرينتش)، بانخفاض نسبته 1.65%، وفقا لبيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في متابعة العملات الرقمية.

سجلت العملة المشفرة الأكثر شعبية، مستوى قياسيا، أمس الثلاثاء، متجاوزة 68500 دولار للمرة الأولى لتتجاوز القيمة السوقية لبيتكوين مستوى 1.29 تريليون دولار قبل أن تتراجع اليوم إلى نحو 1.26 تريليون دولار، بانخفاض قدره نحو 30 مليار دولار.

بالنسبة لثاني أكبر عملة رقمية، وهي الإثيريوم، فسجلت اليوم الأربعاء، 4740 دولارا، بانخفاض قدره 1.35% عن مستوى الأمس، عندما تجاوزت 4800 دولار لأول مرة على الإطلاق.

وسجلت القيمة السوقية للإثيريوم نحو 570 مليار دولار، أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع اليوم إلى حدود 560 مليار دولار، لتظل قرب أعلى مستوياتها المسجل أمس.

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