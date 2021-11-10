استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت في وقت سابق، حيث حصل الخام على دعم من توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية وشح الإمدادات.

وبحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 84.91 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 84.10 دولارا للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق أن بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.

ومن المتوقع صدور بيانات المخزونات الرسمية الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء.