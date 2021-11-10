أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1990

قفز مؤشر أسعار المستهلك، والذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات تتراوح مثل الوقود والرعاية الصحية وسلع البقالة والإيجارات، في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 6.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
هذا أكبر معدل منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1990، وذلك مقارنة بتوقعات أشارت إلى 5.9%. على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% مقابل توقعات بـ0.6%.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% مقابل التقديرات البالغة 0.4%. وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 4.6%، مقارنة بالتوقعات البالغة 4%.
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام بنسبة 4.8% في أكتوبر وارتفعت بنسبة 30% في فترة الإثني عشر شهرا الماضية. كانت أسعار السيارات المستعملة من أكبر المساهمين في التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 2.5% خلال الشهر و26.4% خلال العام.
في تقرير منفصل، قالت وزارة العمل إن الأجور الحقيقية بعد التضخم هبطت بنسبة 0.5% من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في متوسط الدخل للساعة والتي عوضها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.
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