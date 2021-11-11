النفط يستقر بعد هبوط بفعل مخاوف من الإفراج عن مزيد من الاحتياطيات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح الخميس، في إطار عمليات التصحيح بعد الهبوط المفاجئ أمس الأربعاء.

اعتبارًا من الساعة 04:55 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يناير/كانون الثاني لنفط خام برنت بنسبة 0.24% إلى 82.84 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول على خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.22% إلى 81.52 دولارًا للبرميل.

يرتبط ارتفاع أسعار النفط بالديناميكيات التصحيحية بعد انخفاض عروض الأسعار في اليوم السابق، كما ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل العملات العالمية بنحو 1%.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2% على أساس سنوي. وارتفع الدولار بفضل توقعات لأن تؤدي تحركات البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي بهدف كبح ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. وعادة ما يتم تداول الدولار في تناسب عكسي مع النفط.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس "زادت الولايات المتحدة أيضا الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس بايدن من مستشاريه الاقتصاديين البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة".

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وأفرجت البلاد عن 3.1 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهي أكبر كمية منذ يوليو/ تموز 2017.