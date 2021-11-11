الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته في 2021

وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو في عام 2021، في الوقت الذي يواجه فيه الين الياباني أسوأ هبوط خلال شهر.

ذكرت ذلك قناة "سي إن بي سي عربية"، في خبر عن وضع الدولار الأمريكي عالميا، بعد أعلى قراءة للتضخم في الولايات المتحدة منذ 30 عاما بصورة عززت الرهان على رفع أسعار الفائدة.

ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان ردا على نمو أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، خلال الشهر الماضي.

وهبط اليورو مقابل الدولار ليسجل 1.1465 دولار، اليوم الخميس، في أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا مسجلا 1.3393 دولار.

أما الين اليابانى فقد واصل تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة مسجلا 114.15 مقابل الدولار.

© Sputnik التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة العالمية

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