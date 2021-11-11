مصر.. استقرار أسعار الذهب على ارتفاع ملحوظ

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، استقرارا، بعد أن شهدت ارتفاعا مساء أمس بمقدار 15 جنيها ثم تراجع بمقدار 4 جنيهات.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن أسعار الذهب تأثرت بحالة التذبذب التي شهدها في تعاملات البورصة العالمية.

وذكر الموقع أن سعر غرام الذهب عيار 14 بلغ نحو 539 جنيها، وعيار 18 نحو 694 جنيها، وعيار 21 نحو 811 جنيها، وعيار 24 نحو927 جنيها.

وعن أسعار سبائك الذهب، فقد سجلت السبيكة وزن 5 غرامات نحو 4055 جنيها، والسبيكة وزن 10 غرامات نحو 8110 جنيهات، والسبيكة وزن 20 غراما نحو 16220 جنيها.

أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ سعر الجنيه وزن 8 جرامات نحو 6538 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات أمس الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران الماضي إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية. وتجاوز التضخم توقعات الأسواق خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما دعم الطلب على الذهب بقوة خلال التداولات.