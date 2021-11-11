انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية، واقتربت من مستوى 10 ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

وانخفضت الليرة 1.2 بالمئة في المعاملات اليومية ولامست 9.975 مقابل الدولار بعدما عزز ارتفاع كبير في التضخم الأمريكي مخاوف بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. وفقا لـ"رويترز".

وفقدت العملة التركية حوالي ثلثي قيمتها خلال 5 أعوام مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات.

وأعطت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة أمس الأربعاء دفعة للدولار، بفعل احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

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