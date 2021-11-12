الدولار يسجل ذروة 16 شهرا وسط مخاوف بشأن التضخم

اتجه الدولار نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مبكر.

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود، بحسب رويترز.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهرا عند 95.256، متجها نحو تسجيل مكسب أسبوعي 1.08 في المائة، وهو الأعلى منذ 20 يونيو/ حزيران.

وتراجع اليورو مجددا إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1439 دولار ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.33565 دولار، أدنى مستوى هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما أثار شكوكا حول وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ضغوط الأسعار ستكون "مؤقتة" وعزز تكهنات بأن صناع السياسة سيرفعون أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا.