الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

سجلت العملة التركية، مساء اليوم الجمعة، أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ نحو 10 ليرات.

وقالت وكالة "رويترز" إن هذا التراجع تجاوز الحد النفسي الرئيسي لمخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وبلغت الليرة، التي تراجعت بأكثر من الربع حتى الآن هذا العام أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار عند 9.92.

والليرة التي تعد الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، فقدت ثلثي قيمتها خلال 5 سنوات، مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.