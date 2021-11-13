المؤشرات الأمريكية ترتفع في نهاية التداول

ارتفعت المؤشرات الأمريكية قليلاً، بحسب نتيجة التداول اليوم، لكنها انخفضت مقارنة بالأسبوع الماضي.

واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.50 في المائة ليصل إلى 36100.37 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.00 في المئة إلى 15860.96 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 0.72 في المئة إلى 4682.83 نقطة.

وتبقى الخلفية الإخبارية للتداول في البورصة التضخم المالي المرتفع واستعادة الاقتصاد الأمريكي.

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