شركة طاقة بريطانية: النفط والغاز سيبقيان جزءا من النظام العالمي لفترة طويلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة البريطانية العملاقة "بي بي"، اليوم الاثنين، إن الغاز والنفط سيلعبان دورا حاسما في نظام الطاقة العالمي لفترة طويلة، رغم أن هذا الرأي لا يحظى بشعبية بسبب الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون.

موسكو - سبوتنيك. ووأضاف برنارد لوني في مقابلة شبكة "سي إن بي سي": "قد لا يكون من الشائع القول إن النفط والغاز سيظلان ضمن نظام الطاقة لعقود قادمة، لكن هذا هو الواقع".

وأشار إلى أن العالم يجب أن يركز على المهمة المطروحة - هدف حياد الكربون - مع استبعاد "المواقف الأيديولوجية"، قائلا إن استبدال الهدف بالغاز الطبيعي ثم إزالة الكربون من الغاز بمرور الوقت هو وسيلة جيدة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالنفط، أشار إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية تحت عنوان "صافي صفر" بحلول عام 2050، الصادر في مايو/ أيار، والذي يقدر أنه سيتم توفير 20 مليار برميل من النفط يوميا على الصعيد العالمي بحلول عام 2050.

وأضاف أن شركته ملتزمة بضمان الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة وأجرت بالفعل التغييرات ذات الصلة.

جاءت تصريحات رئيس شركة "بي بي" بعد أن توصلت 196 دولة في قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو إلى اتفاق لتسريع إنهاء دعم الوقود الأحفوري وخفض استخدام الفحم.

طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك