ملياردير ينصح بالاستثمار في "ميتافيرس" ويقول إنها "الاكتشاف الكبير القادم"

نصح رجل الأعمال المتخصص في التكنولوجيا والملياردير البورتوريكي، أورلاندو برافو، بالاستثمار في تقنية "ميتافيرس"، التي قال إنها تشكل حالة استثمارية "كبيرة".

وقال برافو، وهو الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة الأسهم الخاصة "ثوما برافو" لشبكة "سي إن بي سي"، إنه يعتقد أن مصطلح "ميتافيرس" هو الكلمة الكبيرة لعام 2021، مضيفا: "إنها قابلة للاستثمار وستكون كبيرة للغاية".

"ميتافيرس" هو مفهوم خيال علمي، يرتدي فيه البشر نوعا من سماعات الرأس أو النظارات الذكية التي تسمح لهم بالعيش والعمل واللعب في عالم افتراضي يشبه إلى حد كبير ذلك الذي تم تصويره في رواية وفيلم "ريدي بلاير وان"، وذلك بناء على رغبة المستخدم.

حظي المصطلح باهتمام عالمي واسع، في الشهر الماضي، بعدما سلط مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ الضوء عليه عندما غيّر اسم الشركة الأم المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي العملاقة إلى "ميتا"، وقال إن الشركة الجديدة ستركز على هذه التقنية.

تحاول العشرات من الشركات الأخرى، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"روبلوكس" و"نيفيديا"، بالفعل بناء البرامج والأجهزة التي يمكنها تشغيل تقنية "ميتافيرس".

تدير "ثوما برافو" أكثر من 83 مليار دولار من الأصول، وتمتلك محفظة استثمارية تضم أكثر من 40 شركة برمجيات. بالإضافة إلى "ميتافيرس"، يبدي برافو تفاؤلا تجاه العملات المشفرة ويمتلك استثمارات في بيتكوين.

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