أوكرانيا توضح خسائر واردات الغاز عقب إطلاق "التيار الشمالي 2"

قال مشغل "GTS" الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستفقد احتمالية "الترانزيت المعاكس" للغاز، والذي وفر ما يقرب من 90% من واردات الغاز هذا العام، بعد إطلاق مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي 2".

وجاء في بيان المشغل: "لن نستفيد من إمكانية "الترانزيت المعاكس" للغاز، الذي قدم هذا العام ما يقرب من 90% من واردات الغاز لأوكرانيا".

وأضاف: "من المرجح أن تفقد أوروبا فرصة استخدام مرافق تخزين الغاز الأوكرانية، والتي خزنت في عام 2020 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الشركات الاوروبية".

ونتيجة لذلك ستفقد خمس مدن على الحدود الأوكرانية الروسية إمدادات الغاز على الفور، وستكون قدرة أوكرانيا على استيراد الغاز محدودة بشكل كبير.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني؛ لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، في الخامس من الشهر الجاري، البدء بملء السلسلة الأولى من خط الأنابيب بالغاز، لتحقيق الضغط المطلوب لإجراء المزيد من الاختبارات.

والجدير بالذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وبسعة 55 مليار متر مكعب، سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.

هذا وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا في السادس من الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، بعدها أخذ في التراجع إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.