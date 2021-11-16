هيئة سعودية تتحدث عن تجربة "لا مثيل لها"

قال نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، علي رجب، إن استراتيجية المملكة لعام 2030 تهدف إلى مرور 330 مليون رحلة ركاب سنويا.

وتابع رجب في بيان للهيئة، أن المؤسسة تسعى إلى توفير تجربة سفير "لا مثيل لها للمسافرين"، وإنشاء مركز طيران إقليمي في المملكة.

وحسب البيان، تستفيد جميع أنحاء السعودية من استثمارات قياسية، حسب موقع "مباشر".

واعتبر نائب الرئيس الهيئة وخدماتها من بين الأفضل في العالم.

وتدرس هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، تحويل عدد من المطارات للعمل بشكل كامل اعتمادا على الطاقة المتجددة.

وقالت الهيئة السعودية، إن استراتيجيتها لقطاع الطيران المدني تشهد فرصا للاستثمار بالمليارات بحلول عام 2030.