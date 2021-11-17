أردوغان: تركيا مستمرة في تخفيضات الفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستمرة في تخفيضات الفائدة على خلفية انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات قياسية.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة "لقد شهدنا العديد من الهجمات على اقتصادنا، وسأحارب باستمرار التضخم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية".

وهوت الليرة التركية حوالي أربعة في المئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.45 مقابل الدولار أثناء التعاملات أمس الثلاثاء، مما دفع بعض المحللين إلى التحذير من أزمة أخرى للعملة بسبب ما يعتبرونه إذعان البنك المركزي لضغوط سياسية لخفض أسعار الفائدة.

وخسرت الليرة حوالي 29 في المئة من قيمتها هذا العام، لتكون الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى مخاوف حيال تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

وتمكنت الليرة من تقليص خسائرها إلى 2.24 في المئة عند 10.27 مقابل الدولار بحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه نحو تسجيل أسوأ يوم لها في شهر.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول، عندما تسارعت موجة المبيعات ومن المتوقع أن يخفضه مجددا إلى 15 في المئة من 16 في المئة هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته "رويترز"، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20 في المئة.