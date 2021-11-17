انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من 3% وخام برنت يهبط إلى أقل من 80 دولارا

سارعت أسعار النفط العالمية من انخفاضها، اليوم الأربعاء، لأكثر من 3 بالمئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادت بيانات التداول.

موسكو- سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 21:40 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة برنت لشهر كانون الثاني/يناير بنسبة 3.08 بالمئة، ليبلغ 79.9 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.32 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 77.09 دولارا.

هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولارا، للمرة الأولى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كما تجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط ، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.