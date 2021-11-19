استقرار الذهب وسط قلق المستثمرين من زيادة التضخم واحتمالات رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، عند مستوياتها السابقة، مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1859.80 دولار، بحسب رويترز.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر بعدما فاقم تزايد أسعار المستهلكين الشهر الماضي في أمريكا، المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في العام المقبل.

ويبحث صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

ونمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأسرع من المتوقع، الشهر الماضي، مما يعطي الاقتصاد دفعة في بداية الربع الرابع. ودفعت تلك البيانات أيضا الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.