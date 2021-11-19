انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 79 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

موسكو - سبوتنيك . واعتبارا من الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة "برنت" لشهر يناير/كانون الثاني بنسبة 2.95 في المئة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط، بنسبة 2.79 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 76.22 دولار.

هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ أكتوبر 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولاراً، للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر 2018.

كما وتجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

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