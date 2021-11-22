أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.

وتراجعت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحلول الساعة 1007 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 79.20 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 76.28 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو، اليوم الاثنين، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.

كما يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الاثنين، أن التحالف العربي الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.