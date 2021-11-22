الهند تخطط للسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية مع مستهلكين آخرين

قالت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الصين والهند وكوريا الجنوبية و اليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطيات النفطية بينما تقفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وسط تراجع كبير في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام المقبل.

وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من إقناع تحالف "أوبك+" بضخ المزيد من النفط. وتجادل المجموعة التي تضم كبار منتجي النفط بأنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

وقالت المصادر الحكومية الهندية الثلاثة اليوم إنهم يجرون مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ولديها حوالي 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.