تراجع أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع انخفاضها عالميا

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، حيث سجلت تراجعا قدره 4 جنيهات للغرام الواحد، مقارنة بالأسعار المسجلة خلال تعاملات الأمس.

ونقل موقع "مصراوي"، عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، قوله إن حركة البيع والشراء تشهد ضعفا في الوقت الراهن.

ووفقا للموقع، وصلت أسعار الذهب اليوم إلى 536 جنيها لغرام الذهب عيار 14، و689 جنيها لعيار 18، و804 جنيهات لعيار 21، و919 جنيها للذهب عيار 24.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.75% إلى 1820 دولارا للأوقية، للعقود الآجلة تسليم فبراير/ شباط، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".

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يأتي تراجع أسعار الذهب العالمية تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار ومكاسب أسواق الأسهم، حيث عادة ما تؤدي هذه العوامل إلى تحول شهية المستثمرين إلى أصول أخرى.