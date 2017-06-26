قمامة CNN للأخبار عن روسيا تحت الرقابة

ونشر الموقع رسالة كان مصدرها رئيس تحرير "سي إن إن موني" ريتش باربيري، جاء فيها: "قبل نشر أي خبر يخص روسيا، يجب أن أراه شخصيا أو يراه جيسون".
ونشر الموقع رسالة كان مصدرها رئيس تحرير "سي إن إن موني" ريتش باربيري، جاء فيها: "قبل نشر أي خبر يخص روسيا، يجب أن أراه شخصيا أو يراه جيسون".
نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر، لم تسمها، اليوم الجمعة، أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول.
قال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي إن الأسلحة المقدمة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا سوف يتم إعادتها بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية مبلغ 93.81 مليون دولار لتصميم ملابس عسكرية (تناسب الغابات) لجنود الجيش الأفغاني في عام 2007.
قال الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو أنه كان يحلم بالبنتاغون منذ خدمته في الجيش السوفيتي.
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