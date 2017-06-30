تسجيل
14:17 30 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    كاريكاتير

    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"

    كاريكاتير
    انسخ الرابط
    0 12 0 0

    أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن المجموعات الإرهابية في سوريا تستعد للقيام بعمل استفزازي باستخدام الأسلحة الكيميائية في إحدى مناطق محافظة درعا السورية، بشكل يشبه ما حدث في محافظة إدلب الشهر الماضي.

    كيميائي الأسد... المشهد الثاني

    وبحسب المصدر، فإن "الإرهابيين يخططون في وقت قريب لتفجير عدد من الذخائر المحشوة بمواد سامة في إحدى مناطق محافظة درعا. وسيكون هذا الاستفزاز مشابها لما حدث في محافظة إدلب (بلدتي سراقب، أريحا)، في بداية شهر أيار/ مايو من العام 2017".

    تدمير الأسلحة الكيميائية
    © AFP 2017/ Philipp Guelland
    الإرهابيون يخططون لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية في درعا

    وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق، أن أمريكا رصدت نشاطاً في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية.

    إلا أن البيت الأبيض لم يقدم أدلة أو براهين.

    وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، للصحفيين، تعقيبا على ما أعلنه البيت الأبيض في يوم الاثنين، في إشارة إلى عدم تدعيم مزاعم تحضير الحكومة السورية لهجوم كيماوي جديد بأية براهين:

    ما كان (للبيت الأبيض) أن يقدمها لأنه ينظر إلى هذا كمسألة استخبارية. وكما تعرفون تظهر أحيانا مسائل من هذا النوع لا نتدخل في تفاصيلها.

    انظر أيضا:

    الإرهابيون يخططون لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية في درعا
    دمشق ترفض الاتهامات الأمريكية بالتحضير لهجمات كيميائية
    البنتاغون: رصدنا نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات لاستخدام أسلحة كيميائية
    واشنطن ترفض إثبات تهمة "تحضير دمشق لهجوم كيميائي"
    موسكو تكشف المدن السورية التي قد يحدث فيها استفزاز "كيميائي"
    الخارجية السورية تنفي ادعاءات حول نية شن هجوم كيميائي
    ماكرون يتفق مع ترامب على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا
    البيت الأبيض يتهم دمشق بالتحضير لهجوم كيميائي
    الكلمات الدلالية:
    السلاح الكيميائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الكاريكاتير

    • البيت الأبيض يتهم دمشق بالتحضير لهجوم كيميائي
      Last update: 13:50 27.06.2017
      13:50 27.06.2017

      العم سام مجددا: احذروا من الأسد الكيماوي

      اتهم البيت الأبيض السلطات السورية بأنها تحضر لهجوم كيميائي في سوريا، مهددا بأن دمشق "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تنفيذ هذا الهجوم.

      0 254
    • قمامة CNN للأخبار تحت الرقابة
      Last update: 18:29 26.06.2017
      18:29 26.06.2017

      قمامة CNN للأخبار عن روسيا تحت الرقابة

      ذكر موقع "بوز فيد نيوز" أنه بعد أن قامت قناة "سي إن إن" بحذف مقالة عن "علاقات" فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مؤسسات روسية، قررت إدارة القناة أن تدخل تعديلات قاسية فيما يخص الأخبار التي تنشر عن روسيا.

      0 334
    • إقطع يدك كي نتصافح معك!
      Last update: 13:24 23.06.2017
      13:24 23.06.2017

      اقطع يدك كي نتصافح معك

      نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر، لم تسمها، اليوم الجمعة، أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول.

      0 895
    • عودة الأسلحة الأمريكية إلى بيوتهم بعد هزيمة داعش
      Last update: 16:37 22.06.2017
      16:37 22.06.2017

      أعيدوا لنا أسلحتنا يا أكراد

      قال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي إن الأسلحة المقدمة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا سوف يتم إعادتها بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

      0 693

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك