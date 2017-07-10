اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان

وأضاف ماكين أن واشنطن ستخسر حربها في أفغانستان، حيث تخوض الولايات المتحدة عملية عسكرية منذ نهاية 2001.
وبخصوص رؤيته للوضع في أفغانستان عقب زيارته للعاصمة كابل أخيرا، قال "لا يوجد لدينا استراتيجية، فلذلك سنخسر".
وأضاف ماكين أن واشنطن ستخسر حربها في أفغانستان، حيث تخوض الولايات المتحدة عملية عسكرية منذ نهاية 2001.
وبخصوص رؤيته للوضع في أفغانستان عقب زيارته للعاصمة كابل أخيرا، قال "لا يوجد لدينا استراتيجية، فلذلك سنخسر".
أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن المجموعات الإرهابية في سوريا تستعد للقيام بعمل استفزازي باستخدام الأسلحة الكيميائية في إحدى مناطق محافظة درعا السورية، بشكل يشبه ما حدث في محافظة إدلب الشهر الماضي.
اتهم البيت الأبيض السلطات السورية بأنها تحضر لهجوم كيميائي في سوريا، مهددا بأن دمشق "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تنفيذ هذا الهجوم.
ذكر موقع "بوز فيد نيوز" أنه بعد أن قامت قناة "سي إن إن" بحذف مقالة عن "علاقات" فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مؤسسات روسية، قررت إدارة القناة أن تدخل تعديلات قاسية فيما يخص الأخبار التي تنشر عن روسيا.
نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر، لم تسمها، اليوم الجمعة، أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول.
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