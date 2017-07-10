اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان

ذكر موقع "بوز فيد نيوز" أنه بعد أن قامت قناة "سي إن إن" بحذف مقالة عن "علاقات" فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مؤسسات روسية، قررت إدارة القناة أن تدخل تعديلات قاسية فيما يخص الأخبار التي تنشر عن روسيا.