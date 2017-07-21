روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة

تحدث نائب الرئيس العراقي نوري المالكي في حديث حصري لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل تحرير مدينة الموصل. واعتبر المالكي أن الموقف الروسي من منطقة الشرق الأوسط، هو الذي حماها من الانهيار، معرباً عن أمنيته في أن يكون لروسيا دور في دعم سيادة العراق.

سبوتنيك: بالنسبة إلى الدور الروسي خاصة في سوريا، كيف ترون هذا الدور في سوريا، وما الذي تتطلعون إليه في العراق من الدور الروسي؟

قلتها من قبل وأكررها الآن، لولا الموقف الروسي لانهارت المنطقة برمتها، ولكانت في المنطقة خريطة جديدة غريبة وعجيبة، ولانتهكت فيها كل السيادة والكرامة وحقوق الشعب، لولا الموقف الروسي في مجلس الأمن الذي رفض ضرب سوريا، وإسقاطها على طريقة ضرب القذافي وإسقاط النظام في ليبيا، لولا الموقف الروسي الذي تبنى القضية السورية في مقابل ما تبنته أمريكا، لسقط النظام في سوريا، وبسقوط النظام في سوريا ينتعش الإرهاب والإرهابيون، وتتغير الخريطة وتسقط بغداد.

قلت للروس وللصينين، موقفكم المعقول دوليا هو الذي حمى المنطقة من الانهيار، ومازال الموقف الروسي هو الحامي للمنطقة من الانهيار، وأتمنى وأنا عندي زيارة قريبة إلى روسيا، أن يكون لروسيا الاتحادية والسيد بوتين نفس الدور الذي يقف إلى جنب العراق في دعم سيادته ووحدة أراضيه وشعبه ومنع التدخلات ومنع اتخاذ قرارات مضرة بسيادة العراق.