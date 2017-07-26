واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية

قال الخبير العسكري التركي، أوغوز توران، إن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لا يعني مواجهة تركيا لحلف الناتو أو انسحابها منه، ولكن أنقرة تسعى إلى تقليص اعتمادها على حلف شمال الأطلسي في المجال العسكري.

وعلق أوغوز في مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول"، على شراء تركيا لمنظومة "إس 400" الروسية، قائلا:

"إذا قررت تركيا مغادرة الناتو في المستقبل، فإنه على الأقل، سوف يكون لدى تركيا سلاحا كافيا، ولن تقع في أزمة من الناحية العسكرية. وهذا ما تسعى إليه أنقرة".

© Sputnik. Artem Jitenev سبب قلق واشنطن من شراء تركيا "إس-400"

كما قام أوغوز بالتعليق أيضا على قلق السلطات الأمريكية إزاء شراء أنقرة منظومة "إس 400"، قائلا "من المثير للاهتمام أن الاعتراضات على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي أقل مما كانت عليه عندما ناقشت أنقرة شراء منظومة " FD-2000" الصينية. وأعتقد أنه بعد أن تقوم تركيا بتطوير منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها " HISAR" سيزداد عدم الرضا، والسبب بسيط، وهو خروج تركيا عن النطاق "المسموح" به".

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