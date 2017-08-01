كيف تجرؤون!

وقالت موسكو إنها ستسترد مبنيين تستأجرهما السفارة لدبلوماسيين أمريكيين بعد أن وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان أخيرا على فرض عقوبات جديدة على روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، إن روسيا أمرت الولايات المتحدة بتقليص 755 من موظفي سفارتها وقنصليتها البالغ عددهم 1200 بحلول الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.
وقالت موسكو إنها ستسترد مبنيين تستأجرهما السفارة لدبلوماسيين أمريكيين بعد أن وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان أخيرا على فرض عقوبات جديدة على روسيا.
قال الخبير العسكري التركي، أوغوز توران، إن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لا يعني مواجهة تركيا لحلف الناتو أو انسحابها منه، ولكن أنقرة تسعى إلى تقليص اعتمادها على حلف شمال الأطلسي في المجال العسكري.
تحدث نائب الرئيس العراقي نوري المالكي في حديث حصري لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل تحرير مدينة الموصل. واعتبر المالكي أن الموقف الروسي من منطقة الشرق الأوسط، هو الذي حماها من الانهيار، معرباً عن أمنيته في أن يكون لروسيا دور في دعم سيادة العراق.
قال السناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن هناك مشكلة كبيرة في البيت الأبيض، ويعاني من الارتباك.
أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن المجموعات الإرهابية في سوريا تستعد للقيام بعمل استفزازي باستخدام الأسلحة الكيميائية في إحدى مناطق محافظة درعا السورية، بشكل يشبه ما حدث في محافظة إدلب الشهر الماضي.
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