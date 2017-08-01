طيري يا أمريكا...طيري

تحدث نائب الرئيس العراقي نوري المالكي في حديث حصري لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل تحرير مدينة الموصل. واعتبر المالكي أن الموقف الروسي من منطقة الشرق الأوسط، هو الذي حماها من الانهيار، معرباً عن أمنيته في أن يكون لروسيا دور في دعم سيادة العراق.