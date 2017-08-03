حرب تجارية على الأبواب

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، انتهاء أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد التوقيع على العقوبات ضد روسيا.

وكتب مدفيديف في صفحته على "فيسبوك":

توقيع الرئيس الأمريكي لقانون العقوبات الجديد ضد روسيا يأتي بتداعيات عديدة. أولاً، انتهى أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة. ثانياً، أعلن ضد روسيا حربا تجارية كاملة. ثالثا إدارة ترامب أبدت عجزا مهينا بتسليم الصلاحيات التنفيذية للكونغرس.

وأضاف ميدفيديف "إن نظام العقوبات أصبح مقوننا وسوف يستمر لعقود، إذا لم تحدث معجزة ما. وسيكون أكثر صرامة من قانون جاكسون — فانيك، لأنه سيكون ذا طابع شامل ولا يمكن تأجيله بأوامر خاصة من الرئيس دون موافقة الكونغرس. وهكذا، فإن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة ستكون متوترة للغاية، بغض النظر عن تشكيل الكونغرس أو شخصية الرئيس".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق من اليوم، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.