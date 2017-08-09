أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية

قالت السلطات التركية أنها بدأت في بناء جدار على الحدود مع إيران.

ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية فقد زار المحافظ أغري سليمان إلبان الجزء الذي تم إنجازه من الجدار، الذي سيتكون من كتل خرسانية بوزن 7 طن وبارتفاع 3 أمتار وعرضه مترين.

وتعمل تركيا حاليا على الانتهاء من بناء جدار بطول 900 كم على الحدود مع سوريا.