أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية

ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية فقد زار المحافظ أغري سليمان إلبان الجزء الذي تم إنجازه من الجدار، الذي سيتكون من كتل خرسانية بوزن 7 طن وبارتفاع 3 أمتار وعرضه مترين.
وتعمل تركيا حاليا على الانتهاء من بناء جدار بطول 900 كم على الحدود مع سوريا.
قالت السلطات التركية أنها بدأت في بناء جدار على الحدود مع إيران.
ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية فقد زار المحافظ أغري سليمان إلبان الجزء الذي تم إنجازه من الجدار، الذي سيتكون من كتل خرسانية بوزن 7 طن وبارتفاع 3 أمتار وعرضه مترين.
وتعمل تركيا حاليا على الانتهاء من بناء جدار بطول 900 كم على الحدود مع سوريا.
أكد نادي "باريس سان جيرمان" في 3 أغسطس/ آب، أنه تم توقيع عقد مدته 5 سنوات، مع المهاجم البرازيلي نيمار. كما دفع النادي الشرط الجزائي في عقده، والذي يصل إلى 222 مليون يورو (حوال 236 مليون دولار أمريكي)، وبالفعل دفع قيمة الشرط الجزائي ليغادر اللاعب رسميا النادي الكاتالوني "برشلونة" وينتقل رسميا إلى حديقة الأمراء.
أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، انتهاء أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد التوقيع على العقوبات ضد روسيا.
غادرت شاحنات محملة بأثاث وأغراض الدبلوماسيين مبنى تابعا للسفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، إن روسيا أمرت الولايات المتحدة بتقليص 755 من موظفي سفارتها وقنصليتها البالغ عددهم 1200 بحلول الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.
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