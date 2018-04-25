السعودية تورط قطر في "لعبة الكماشة" الأمريكية

نقل البرلماني الروسي، دميتري سابلين، كلام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أعلن خلال لقائه مع مجموعة من البرلمانيين الروس أن الصواريخ الغربية "الذكية" الموجهة ضد سوريا تم إسقاطها بمنظومات دفاع سوفيتية، جرى صنعها في الـ70 من القرن الماضي.