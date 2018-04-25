السعودية تورط قطر في "لعبة الكماشة" الأمريكية

وأضاف الجبير أن "على قطر إرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في 24 أبريل/ نيسان، إن على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.
وأضاف الجبير أن "على قطر إرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".
الولايات المتحدة الأمريكية لن تساهم في إعادة إعمار البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن خطة تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا.
نقل البرلماني الروسي، دميتري سابلين، كلام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أعلن خلال لقائه مع مجموعة من البرلمانيين الروس أن الصواريخ الغربية "الذكية" الموجهة ضد سوريا تم إسقاطها بمنظومات دفاع سوفيتية، جرى صنعها في الـ70 من القرن الماضي.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات مع روسيا بأنها "أسوأ من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن روسيا تحتاج الولايات المتحدة لمساعدة اقتصادها، وأمريكا تحتاج كل الأمم لإنهاء سباق التسلح.
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